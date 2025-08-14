Продуктовая инфляция в Красноярском крае бьет рекорды

По данным Красноярскстата, за июль 2025 года продукты питания в регионе подорожали на 12,88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительно опередив по темпам роста цен другие категории товаров.
Ключевые цифры:
Непродовольственные товары подорожали на 4,76%;
Услуги выросли в цене на 11,43%;
Общий уровень инфляции составил 9,53%.
Несмотря на сохраняющийся рост цен, статистики отмечают некоторое замедление инфляционных процессов. По сравнению с июнем 2025 года общий показатель инфляции снизился на 1,03 процентных пункта. Положительная динамика наблюдается во всех товарных сегментах, однако продукты питания продолжают лидировать по темпам подорожания.
Экономисты связывают высокую продуктовую инфляцию с рядом факторов, включая сезонный рост цен на сельхозпродукцию, логистические издержки и общероссийские тенденции на продовольственном рынке. Особенно заметно подорожали базовые продукты питания, составляющие основу потребительской корзины.