Россиянам назвали условия подорожания доллара до 100 рублей

Экономист Гордиенко: доллар может вырасти до 100 рублей при вторичных санкциях.

Источник: Комсомольская правда

Ослабление рубля до уровня 100 рублей за доллар может произойти при сочетании нескольких факторов. Среди них — снижение мировых цен на российские экспортные товары, введение санкционных ограничений против «теневого» нефтяного флота, ужесточение вторичных санкций, смягчение монетарной политики ЦБ РФ и рост бюджетного дефицита. Об этом проинформировал профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко в беседе с агентством «Прайм».

«Конечно, со временем, стороны находят пути обхода, но на это нужно время», — подытожил эксперт.

По словам Гордиенко, при снижении мировых цен на ключевые экспортные товары (нефть ниже $55−60 за баррель, газ и металлы) сократится приток валютной выручки в Россию, что окажет давление на курс национальной валюты.

Как отметил экономист, ослаблению рубля могут способствовать и внутренние экономические факторы, включая смягчение денежно-кредитной политики Центробанка и рост бюджетного дефицита.

Накануне экономист Александр Сафонов назвал причины укрепления российского рубля.