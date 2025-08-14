В России вырос размер средний социальной пенсии: как изменились выплаты

Средний размер социальной пенсии в России по состоянию на 1 июля текущего года превысил 15,5 тысячи рублей. Согласно информации Социального фонда, имеющейся в распоряжении РИА Новости, точный показатель составил 15 534 рубля.
С начала года размер социальных пенсионных выплат увеличился более чем на две тысячи рублей. При этом для разных категорий получателей установлены различные суммы выплат.
Неработающие пенсионеры сейчас получают 15 856 рублей ежемесячно. Для работающих получателей социальной пенсии установлен меньший размер выплат — 11 659 рублей в месяц.
Тем временем член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов предложил ввести в России механизм компенсации пропущенных индексаций для работающих пенсионеров. По его словам, это поможет сократить разрыв между выплатами работающим и неработающим гражданам пенсионного возраста.