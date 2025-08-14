«Отношение к россиянам тут особенное»: туристка честно рассказала об Узбекистане

Российская путешественница, объездившая множество стран, поделилась впечатлениями об Узбекистане как о безопасном направлении, куда можно отправиться без визы, имея лишь загранпаспорт.
По ее наблюдениям, местные жители проявляют к россиянам особое радушие: воспринимают их почти как кровных родственников, приглашают к столу, делятся историями, знакомят с традициями и культурным наследием. Она отметила, что древние узбекские города окутывают гостей аурой древнего Востока. Там можно лицезреть величественные медресе, изысканные мечети, оживленные торговые ряды и извилистые улочки, хранящие дыхание минувших столетий.
Уровень криминала в республике крайне низок, что позволяет без тревоги гулять по улицам даже в ночное время суток, включая одиноких девушек. Страна идеальна для экономичного отдыха: ночь в отеле с завтраком стартует от тысячи рублей, а сытный обед в кафе обойдется в 400−500 рублей.
Еще один плюс — отличная транспортная доступность, процитировала туристку «Лента.ру». Прямые авиарейсы в Узбекистан доступны не только из Москвы, но и из регионов России. При раннем бронировании билеты можно приобрести по доступной цене. Путешественница подчеркнула: здесь ощущаешь себя в безопасности независимо от того, путешествуешь ли с компанией, семьей или в одиночку.
