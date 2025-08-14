В России впервые за 15 лет зафиксировано снижение количества ПДД

Впервые за полтора десятилетия в России зафиксировано снижение числа зарегистрированных нарушений ПДД — на 7,5% в годовом сопоставлении. К такому выводу приводит статистика МВД РФ, изученная «Ъ».
Эксперты связывают эту динамику с комплексом причин: недавним повышением штрафных санкций, сокращением скидки за их оперативную оплату и даже частичным отключением дорожных камер. Собеседники издания предупреждают: по мере адаптации к новым штрафам водители могут вернуться к прежней модели поведения.
Согласно предоставленным СМИ данным МВД, за первое полугодие 2025 года инспекторы ГИБДД выписали 106,2 млн постановлений об административных правонарушениях. Это на 7,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Таким образом, рост нарушений правил дорожного движения сменился снижением впервые с 2010 года.
Издание также запрашивал у ведомства статистику по отдельным статьям 12-й главы КоАП («дорожные» нарушения), но получил данные лишь по вождению в нетрезвом виде (ст. 12.8) и отказу от медосвидетельствования (ст. 12.26): здесь снижение составило 2,7% и 1,9% соответственно.
Региональная картина неоднородна. По сведениям с официального портала fedstat.ru, в ряде субъектов (например, Тамбовской, Самарской и Нижегородской областях) спад превысил среднероссийский уровень. В других же — включая Удмуртию, Липецкую область и Пермский край — зафиксирован рост нарушений.
