Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный банк Беларуси повысил ставки по кредиту на жилье

Крупный белорусский банк объявил о повышении ставок по популярному кредиту на жилье.

Источник: Комсомольская правда

Крупный банк Беларуси повысил ставки по кредиту на жилье, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу «Беларусбанка».

В финансовом учреждении уточнили, что с 13 августа 2025 года стал дороже жилищный кредит «Ипотека Экспресс». Так, для тех, кто берет указанный кредит на 20 лет на общих основаниях для покупки жилья на вторичном рынке, ставка увеличилась до 18,5%.

Кроме того, повысилась ставка до 16,65% на покупку готовой квартиры у застройщика. Вместе с тем для нуждающихся в улучшении жилищных условий при покупке квартиры на вторичном рынке ставка выросла до 16,5%, а в случае покупки у застройщика — до 13,75%.