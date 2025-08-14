Крупный банк Беларуси повысил ставки по кредиту на жилье, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу «Беларусбанка».
В финансовом учреждении уточнили, что с 13 августа 2025 года стал дороже жилищный кредит «Ипотека Экспресс». Так, для тех, кто берет указанный кредит на 20 лет на общих основаниях для покупки жилья на вторичном рынке, ставка увеличилась до 18,5%.
Кроме того, повысилась ставка до 16,65% на покупку готовой квартиры у застройщика. Вместе с тем для нуждающихся в улучшении жилищных условий при покупке квартиры на вторичном рынке ставка выросла до 16,5%, а в случае покупки у застройщика — до 13,75%.