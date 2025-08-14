Суд обязал аэропорт Толмачёво изменить правила парковки такси

Как установило антимонопольное ведомство, действующие с августа 2023 года правила парковки нарушают принципы конкуренции — бесплатный интервал предоставляется только при первом въезде, а повторный заезд в течение двух часов тарифицируется с первой минуты (100 рублей за первые 15 минут).
В ФАС отметили, что такие условия привели к удорожанию услуг такси, поскольку водители вынуждены включать дополнительные расходы в стоимость поездки. При этом ожидаемого улучшения транспортной ситуации не произошло.
Компания-оператор парковки привлечена к административной ответственности и оштрафована на 650 тысяч рублей. Суд обязал пересмотреть правила парковки для восстановления равных условий работы таксопарков и защиты интересов потребителей.
