Суд обязал аэропорт Толмачёво изменить правила парковки такси

Арбитражный суд Новосибирской области подтвердил законность решения ФАС в отношении ООО «НОВАПОРТ Трейдинг», управляющего парковками аэропорта Толмачёво.

Источник: Сиб.фм

Как установило антимонопольное ведомство, действующие с августа 2023 года правила парковки нарушают принципы конкуренции — бесплатный интервал предоставляется только при первом въезде, а повторный заезд в течение двух часов тарифицируется с первой минуты (100 рублей за первые 15 минут).

В ФАС отметили, что такие условия привели к удорожанию услуг такси, поскольку водители вынуждены включать дополнительные расходы в стоимость поездки. При этом ожидаемого улучшения транспортной ситуации не произошло.

Компания-оператор парковки привлечена к административной ответственности и оштрафована на 650 тысяч рублей. Суд обязал пересмотреть правила парковки для восстановления равных условий работы таксопарков и защиты интересов потребителей.

Ранее сообщалось, что новосибирцы застряли в аэропорту из-за поломки двигателя самолёта в Бангкок.