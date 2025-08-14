Прямые авиарейсы планируют запустить между Узбекистаном и Гонконгом

Инициативу рассмотрели замминистра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев с представителями гонконгской JDB Group Limited. По мнению участников встречи, прямые регулярные рейсы укрепят деловые связи двух государств, помогут в развитии логистики и туризма.
Оператором маршрута может стать китайская авиакомпания Hong Kong Airlines.
Еще одной темой встречи стал проект по созданию Международной авиационной академии на территории Узбекистана. Учебное заведение займется подготовкой пилотов, бортпроводников, наземного персонала и авиационных менеджеров. Программы обучения разработают в соответствии с международными стандартами.