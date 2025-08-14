Прямые авиарейсы планируют запустить между Узбекистаном и Гонконгом

Еще одной темой встречи стал проект по созданию Международной авиационной академии на территории Узбекистана. Учебное заведение займется подготовкой пилотов, бортпроводников, наземного персонала и авиационных менеджеров. Программы обучения разработают в соответствии с международными стандартами.