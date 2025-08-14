Мэрия Хабаровска намерена доказать, что прокатчики самокатов работают незаконно

Власти Хабаровска намерены через суд справиться с засильем на улицах, тротуарах и в скверах города средств индивидуальной мобильности. Уже на протяжении нескольких лет общественные пространства краевой столицы буквально заставлены СИМами. Профильный департамент городской администрации обратился с исками в краевой арбитражный суд к двум работающим в муниципалитете федеральным компаниям по аренде электросамокатов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Представители городских властей в судебном порядке намерены оспорить законность деятельности двух крупных компаний по аренде средств индивидуальной мобильности на территории городского округа. В ходе заседаний будут представлены доказательства, что оснований для размещения электрических самокатов на землях в краевой и муниципальной собственности у коммерческих компаний в настоящее время не имеется, — рассказали корреспонденту нашего издания в пресс-службе мэрии Хабаровска.
Напомним, в этом году на волне недовольства значительной части местных жителей на бесконтрольное использование электросамокатов, нарушение правил, создаваемые нерадивыми пользователями неудобства, а порой и угрозы дорожной безопасности, здоровью других граждан, в ряде городов уже ввели официальные запреты на работу служб кикшеринга на своих территориях.
Первыми в России полный запрет на аренду электросамокатов ввели в соседнем Благовещенске. Затем аналогичное решение приняли в Елабужском районе Татарстана.
В Хабаровске в этом году вводились ограничения на использование СИМов во время парада и его генеральной репетиции в центральной части города.
Законодательная дума Хабаровского края приняла закон, который даёт муниципалитетам право самим регулировать вопросы использования средств индивидуальной мобильности на своих территориях.
Парламентарии подчеркнули, что в одном только Хабаровске насчитывается свыше 600 незаконных мест стоянок электросамокатов.