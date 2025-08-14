Мэрия Хабаровска намерена доказать, что прокатчики самокатов работают незаконно

— Представители городских властей в судебном порядке намерены оспорить законность деятельности двух крупных компаний по аренде средств индивидуальной мобильности на территории городского округа. В ходе заседаний будут представлены доказательства, что оснований для размещения электрических самокатов на землях в краевой и муниципальной собственности у коммерческих компаний в настоящее время не имеется, — рассказали корреспонденту нашего издания в пресс-службе мэрии Хабаровска.