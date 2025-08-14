Подать заявку на увеличение тарифа на 41% планирует Костанайская ТЭК

«Глава теплокомпании также анонсировал, что в скором времени КТЭК выйдет с заявкой на повышение тарифа. Коммунальное предприятие запросит повышение на 41,8%. В последний раз цена на тепло повышалась в 2020 году. Директор отмечает, что эта мера вынужденная, так как затраты компании за эти годы увеличились в общем на Т4 млрд 700 млн», — говорится в сообщении.