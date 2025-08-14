Подать заявку на увеличение тарифа на 41% планирует Костанайская ТЭК

«Глава теплокомпании также анонсировал, что в скором времени КТЭК выйдет с заявкой на повышение тарифа. Коммунальное предприятие запросит повышение на 41,8%. В последний раз цена на тепло повышалась в 2020 году. Директор отмечает, что эта мера вынужденная, так как затраты компании за эти годы увеличились в общем на Т4 млрд 700 млн», — говорится в сообщении.
В частности, по словам директора ГКП «КТЭК» Азамата Аужанова, расходы на топливо увеличились на Т2,3 млрд.
«Хотелось бы отметить, что с 1 июля у нас отмечено увеличение цены на товарный газ для нашего предприятия на 29%, что соответственно дает влияние на тариф в пределах 19,5%, то есть мы заявили на 41% из них 19,5% дает уже газ», — сообщил Аужанов.
В новом тарифе также планируется заложить повышение зарплат сотрудникам и рост расходов на текущие ремонты — с Т60 млн до почти Т700 млн.
«Заявка о повышении тарифа на тепло будет подана в антимонопольное ведомство, которое, взвесив все за и против, даст свой ответ, после чего станет известна точная сумма нового тарифа», — отмечается в сообщении.