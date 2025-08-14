Зарплатный отрыв в 2%: Приморский край проигрывает соседям по ДФО

Итак, по итогам июля 2025 года прирост зарплатных предложений на Дальнем Востоке с начала года составил 5%, что в денежном выражении равно 4 177 рублям. Медианная зарплата достигла 84 177 рублей. В целом по России динамика лучше: +8% с начала года (это +6 199 рублей), правда, медиана при этом ниже — 79 633 рубля.