Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зарплатный отрыв в 2%: Приморский край проигрывает соседям по ДФО

Аналитики подсчитали, в каких регионах быстрее растёт предлагаемый доход в 2025 году.

Источник: PrimaMedia.ru

C начала года предлагаемая зарплата в Приморском крае выросла на 2,7%, достигнув 82 168 рублей. Как определили аналитики платформы hh.ru (18+), данный показатель ниже уровня медианы по Дальневосточному федеральному округу. Картина немного диссонирует с недавно опубликованной обнадеживающей новостью о средней зарплате во Владивостоке — там, напомним, цифра уверенно перевалила за 120 тысяч рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

Итак, по итогам июля 2025 года прирост зарплатных предложений на Дальнем Востоке с начала года составил 5%, что в денежном выражении равно 4 177 рублям. Медианная зарплата достигла 84 177 рублей. В целом по России динамика лучше: +8% с начала года (это +6 199 рублей), правда, медиана при этом ниже — 79 633 рубля.

В большинстве регионов ДФО зарплаты всё-таки росли, но неравномерно. Самый яркий пример — Сахалинская область, где рост составил 9% (плюс 7 472 рубля). Это единственный регион на Дальнем Востоке, где темпы роста опередили среднероссийские показатели.

Относительно бодрые цифры и в Камчатском крае (+6,8%, или +6 015 рублей), и в Хабаровском (+5,5%, или +4 140 рублей). А вот дальше — скромнее: Забайкалье и Бурятия прибавили по 4%, а Приморье — те самые 2,7% (2 168 рублей). В аутсайдерах по темпам — Магаданская область (+1,9%) и Якутия (+1%).

В Чукотском автономном округе с начала года зафиксировано снижение уровня предлагаемых зарплат — минус 1 743 рубля. Аналогичное снижение наблюдается и в других регионах: в Амурской области падение составило 3 853 рубля, а в Еврейской автономной области — 4 553 рубля.

Средняя зарплата жителей Владивостока превысила 120 тысяч рублей.

Это примерно в пять раз больше прожиточного минимума трудоспособного населения.

При этом на Чукотке зафиксированы самые высокие зарплаты — медиана здесь составляет 125 494 рубля. В тройку лидеров также вошли Магаданская область (123 864 рубля) и Якутия (98 369 рублей). Такие показатели можно объяснить высокой долей вахтовых вакансий в этих регионах.

Кроме того, выше среднего по ДФО зарплатные предложения можно найти в Камчатском крае (94 692 рубля), Амурской области (90 496 рублей), Сахалинской области (88 464 рубля) и Забайкальском крае (84 270 рублей).

В остальных регионах предлагаемые зарплаты ниже медианы в ДФО: в Приморском крае — 82 168 рублей, Хабаровском крае — 80 013 рублей, Еврейской автономной области — 79 452 рубля. Замыкает список Бурятия — 71 837 рублей.

При этом ранее ИА PrimaMedia сообщало, что средняя зарплата жителей Владивостока превысила 120 тысяч рублей. Это в 5,2 раза больше прожиточного минимума трудоспособных приморцев, который составляет сейчас около 23 тысяч рублей. Соответствующие данные Приморскстат предоставил мэрии Владивостока, которая подготовила экономический мониторинг за январь-май 2025 года.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше