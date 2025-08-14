Зарплатный отрыв в 2%: Приморский край проигрывает соседям по ДФО

C начала года предлагаемая зарплата в Приморском крае выросла на 2,7%, достигнув 82 168 рублей. Как определили аналитики платформы hh.ru (18+), данный показатель ниже уровня медианы по Дальневосточному федеральному округу. Картина немного диссонирует с недавно опубликованной обнадеживающей новостью о средней зарплате во Владивостоке — там, напомним, цифра уверенно перевалила за 120 тысяч рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
Итак, по итогам июля 2025 года прирост зарплатных предложений на Дальнем Востоке с начала года составил 5%, что в денежном выражении равно 4 177 рублям. Медианная зарплата достигла 84 177 рублей. В целом по России динамика лучше: +8% с начала года (это +6 199 рублей), правда, медиана при этом ниже — 79 633 рубля.
В большинстве регионов ДФО зарплаты всё-таки росли, но неравномерно. Самый яркий пример — Сахалинская область, где рост составил 9% (плюс 7 472 рубля). Это единственный регион на Дальнем Востоке, где темпы роста опередили среднероссийские показатели.
Относительно бодрые цифры и в Камчатском крае (+6,8%, или +6 015 рублей), и в Хабаровском (+5,5%, или +4 140 рублей). А вот дальше — скромнее: Забайкалье и Бурятия прибавили по 4%, а Приморье — те самые 2,7% (2 168 рублей). В аутсайдерах по темпам — Магаданская область (+1,9%) и Якутия (+1%).
В Чукотском автономном округе с начала года зафиксировано снижение уровня предлагаемых зарплат — минус 1 743 рубля. Аналогичное снижение наблюдается и в других регионах: в Амурской области падение составило 3 853 рубля, а в Еврейской автономной области — 4 553 рубля.
При этом на Чукотке зафиксированы самые высокие зарплаты — медиана здесь составляет 125 494 рубля. В тройку лидеров также вошли Магаданская область (123 864 рубля) и Якутия (98 369 рублей). Такие показатели можно объяснить высокой долей вахтовых вакансий в этих регионах.
Кроме того, выше среднего по ДФО зарплатные предложения можно найти в Камчатском крае (94 692 рубля), Амурской области (90 496 рублей), Сахалинской области (88 464 рубля) и Забайкальском крае (84 270 рублей).
В остальных регионах предлагаемые зарплаты ниже медианы в ДФО: в Приморском крае — 82 168 рублей, Хабаровском крае — 80 013 рублей, Еврейской автономной области — 79 452 рубля. Замыкает список Бурятия — 71 837 рублей.
При этом ранее ИА PrimaMedia сообщало, что средняя зарплата жителей Владивостока превысила 120 тысяч рублей. Это в 5,2 раза больше прожиточного минимума трудоспособных приморцев, который составляет сейчас около 23 тысяч рублей. Соответствующие данные Приморскстат предоставил мэрии Владивостока, которая подготовила экономический мониторинг за январь-май 2025 года.