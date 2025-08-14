В Пермском крае остановили выпуск молока под брендом «Деревенское»

Агропроизводитель ООО «Уинское молоко» приостановил выпуск известного в Пермском крае молока под брендом «Деревенское». Молокозавод в селе Аспа выпускал около 15 тонн молока в сутки.
Причиной приостановки производства молока «Деревенское» стало прекращение поставок молочного сырья из совхоза «Нива» из агрохолдинга «Ашатли». На прилавки торговых сетей Прикамья известный бренд молока в фасовке по 1,4 и 0,8 литра перестал поступать уже этим летом. Новые владельцы совхоза «Нива» перенаправили поставки сырья Юговскому молкомбинату.
«Уинское молоко» стоит перед трудным решением о продаже молокозавода, сообщил «Коммерсант-Прикамье». На территории Пермского края предприятие ведет свою деятельность с 2015 года.
В Прикамье молочную продукцию производят ООО «Маслозавод Нытвенский», «Молкомбинат Кунгурский», Юговской комбинат молочных продуктов, молкомбинат ООО «Маско» в Чернушке, агрохолдинг «Труд» в Кунгурском округе, верещагинский комбинат «Вемол» в Верещагино.