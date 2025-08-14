Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае остановили выпуск молока под брендом «Деревенское»

Производитель известного в Прикамье бренда перестал получать сырье от поставщика.

Источник: Комсомольская правда

Агропроизводитель ООО «Уинское молоко» приостановил выпуск известного в Пермском крае молока под брендом «Деревенское». Молокозавод в селе Аспа выпускал около 15 тонн молока в сутки.

Причиной приостановки производства молока «Деревенское» стало прекращение поставок молочного сырья из совхоза «Нива» из агрохолдинга «Ашатли». На прилавки торговых сетей Прикамья известный бренд молока в фасовке по 1,4 и 0,8 литра перестал поступать уже этим летом. Новые владельцы совхоза «Нива» перенаправили поставки сырья Юговскому молкомбинату.

«Уинское молоко» стоит перед трудным решением о продаже молокозавода, сообщил «Коммерсант-Прикамье». На территории Пермского края предприятие ведет свою деятельность с 2015 года.

В Прикамье молочную продукцию производят ООО «Маслозавод Нытвенский», «Молкомбинат Кунгурский», Юговской комбинат молочных продуктов, молкомбинат ООО «Маско» в Чернушке, агрохолдинг «Труд» в Кунгурском округе, верещагинский комбинат «Вемол» в Верещагино.