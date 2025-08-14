В Пермском крае остановили выпуск молока под брендом «Деревенское»

Причиной приостановки производства молока «Деревенское» стало прекращение поставок молочного сырья из совхоза «Нива» из агрохолдинга «Ашатли». На прилавки торговых сетей Прикамья известный бренд молока в фасовке по 1,4 и 0,8 литра перестал поступать уже этим летом. Новые владельцы совхоза «Нива» перенаправили поставки сырья Юговскому молкомбинату.