Теплоход «Станислав Гуменюк» вновь выставлен на продажу в Красноярском крае

Теплоход длиной 22,5 метра был построен в 1987 году на ростовском судостроительном заводе «Красный моряк». Судно вмещает до 40 пассажиров и оснащено дизельным двигателем мощностью 221 кВт. Многие годы оно использовалось для перевозок между материком и островными территориями поселка Диксон, но после прихода в аварийное состояние местного причала было выведено из эксплуатации.