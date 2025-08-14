Теплоход «Станислав Гуменюк» вновь выставлен на продажу в Красноярском крае

Пассажирский теплоход «Станислав Гуменюк», названный в честь ветерана Великой Отечественной войны и бывшего руководителя Дудинского порта, вновь выставили на аукцион.
Судно стоимостью 43,8 млн рублей уже пытались продать в июле, но покупателей не нашлось.
Теплоход длиной 22,5 метра был построен в 1987 году на ростовском судостроительном заводе «Красный моряк». Судно вмещает до 40 пассажиров и оснащено дизельным двигателем мощностью 221 кВт. Многие годы оно использовалось для перевозок между материком и островными территориями поселка Диксон, но после прихода в аварийное состояние местного причала было выведено из эксплуатации.
Сейчас судно находится на отстое в затоне около поселка Березовка под Красноярском. Торги, организованные Управлением имущественных отношений Таймырского Долгано-Ненецкого округа, планируется провести в октябре через электронную площадку РТС-тендер.
Это уже вторая попытка продажи теплохода, включенного в план приватизации муниципалитета на 2024−2026 годы. Пассажирские перевозки в районе Диксона теперь осуществляются другими видами транспорта, включая авиацию.
Напомним, что предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Муниципальные власти сохраняют начальную цену в надежде найти покупателя для судна, которое пока остается невостребованным.