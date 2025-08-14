Сколько аграриев Сакского района Крыма пострадали из-за засухи

«Все надеялись, что в конце июля — начале августа еще выпадут осадки. Погода менялась. Все аграрии на это надеялись. Но этого не случилось. Поэтому, если есть погибшая или неубранная площадь, все сельхозпроизводители могут заявить о себе», — сказал представитель администрации.