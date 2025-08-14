Ричмонд
Сколько аграриев Сакского района Крыма пострадали из-за засухи

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости Крым. Четыре сельхозпредприятия Сакского района подтвердили гибель урожая из-за засухи. Ожидается, что количество аграриев на территории района, чьи предприятия пострадали, увеличится как минимум вдвое. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал первый замглавы администрации Сакского района Андрей Польченко.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник стало известно, что в Сакском районе введена угроза режима ЧС муниципального характера из-за засухи.

«У нас уже введена угроза ЧС. Сейчас аграрии готовят документацию. Пока к нам обратились четыре сельхозпроизводителя», — рассказал первый замглавы районной администрации.

По словам Польченко, ожидается, что до восьми сельхозпроизводителей района обратятся с такими заявлениями. В список вносят аграриев, у которых погиб или не был собран урожай.

«Все надеялись, что в конце июля — начале августа еще выпадут осадки. Погода менялась. Все аграрии на это надеялись. Но этого не случилось. Поэтому, если есть погибшая или неубранная площадь, все сельхозпроизводители могут заявить о себе», — сказал представитель администрации.

За текущие две недели местные аграрии соберут справки, фотографии, ориентировочный ущерб, документы, которые подтвердят факт гибели урожая на их полях.

«После этого в Сакском районе введут режим ЧС и присоединят его к другим районам Крыма, которые пострадали ранее из-за аномальной жары», — заявил Андрей Польченко.

1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявили в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Так крымские сельхозтоваропроизводители, которые потеряли часть урожая из-за почвенной засухи, смогут получить дополнительные отсрочки от выплаты по кредитным и другим банковским обязательствам.