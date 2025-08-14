Экономист оценил риски переохлаждения российской экономики

Так, в области строительства продажи новостроек упали вдвое, что затронуло и смежные сегменты, включая производство цемента и стройматериалов, в автопроме — снижение продаж ведёт к сокращению выпуска, в сельхозтехнике — производство и реализация также демонстрируют спад, а в логистике — уменьшилась погрузка на сеть РЖД.