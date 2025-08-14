Ричмонд
Путин: Россия — лидер по инвестициям в экономику Киргизии

Владимир Путин заявил, что Россия продолжает удерживать лидирующие позиции среди стран, вкладывающих средства в экономику Киргизии.

Владимир Путин заявил, что Россия продолжает удерживать лидирующие позиции среди стран, вкладывающих средства в экономику Киргизии. Соответствующее заявление прозвучало в обращении президента РФ к участникам Киргизско-российского бизнес-форума, которое зачитал его представитель Игорь Маслов.

По словам российского лидера, двусторонние отношения развиваются в рамках стратегического партнерства, причем ключевую роль играет экономическое сотрудничество. Он подчеркнул, что первенство России в инвестициях стало возможным благодаря работе Российско-киргизского фонда развития, который уже поддержал более 2,5 тысяч проектов.

Путин также выразил надежду на плодотворную работу участников форума и скорейшую реализацию их инициатив.

Форум проходит на берегу Иссык-Куля с участием более тысячи делегатов из России, Киргизии и других стран.