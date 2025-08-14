Казахстан лишился права расследовать тарифы Altel и Tele2 до 2027 года

Между Казахстаном и Катаром 20 марта 2024 года было подписано и 30 октября 2024 года ратифицировано Соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве. В приложении к нему указано, что катарская Power International Holding приобретает 100% «Мобайл Телеком-Сервис». В то же время Казахстан обязуется до конца 2026 года: