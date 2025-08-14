Казахстан лишился права расследовать тарифы Altel и Tele2 до 2027 года

Причиной отмены расследования послужило соглашение между Казахстаном и Катаром, по которому до конца 2026 года власти не могут вмешиваться в деятельность «Мобайл Телеком-Сервис» и проводить подобные проверки.
В конце 2023 года специализированный межрайонный суд Алматы удовлетворил просьбу МТС об отмене расследования лишь частично. В мае 2024 года апелляционная инстанция оставила это решение без изменения. Однако через год Верховный Суд отменил акт апелляции, указав на неполноту исследования обстоятельств, и направил дело на новое рассмотрение в новом составе.
Между Казахстаном и Катаром 20 марта 2024 года было подписано и 30 октября 2024 года ратифицировано Соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве. В приложении к нему указано, что катарская Power International Holding приобретает 100% «Мобайл Телеком-Сервис». В то же время Казахстан обязуется до конца 2026 года:
- не вмешиваться в коммерческую или операционную деятельность компании;
- не проводить антимонопольные или иные расследования, которые могут привести к тарифным ограничениям или требованиям по качеству связи.
Апелляционный суд установил, что приказ АЗРК о начале расследования нарушает положения международного соглашения и подлежит отмене в полном объеме.
В январе 2025 года было объявлено, что Power International Holding официально завершил приобретение 100% «Мобайл Телеком-Сервис» у «Казахтелекома» за $1,1 млрд.