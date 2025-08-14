Ювелирный холдинг Sokolov сменил владельца

Компания Sokolov была продана после двух лет переговоров.
Бенефициар ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов завершил сделку по продаже компании российскому инвестору Антону Паку. О смене собственника пишет издание Коммерсант, ссылаясь на собственные источники.
«Сын основателя одной из крупнейших российских ювелирных сетей Sokolov Артем Соколов продал компанию частному инвестору Антону Паку», — говорится в материале Коммерсанта. Уточняется, что переговоры велись больше двух лет.
По данным издания, соглашение охватило все юридические структуры и товарные знаки, входящие в состав холдинга. В числе потенциальных новых владельцев актива, помимо Пака, рассматривались представители финансового и потребительского рынков, а также family-офисы и инвестиционные фонды. Соколов остановил свой выбор на инвесторе, обладающем репутацией надежного партнера, ориентированного на самостоятельное развитие приобретенных активов и выстраивание партнерских отношений с управленческой командой.
Артем Соколов унаследовал бизнес от своих родителей в 2014 году. По итогам 2024 года консолидированная выручка холдинга увеличилась на 41% по сравнению с предыдущим годом и составила 60,5 млрд рублей. Чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 36%, достигнув 6 млрд рублей. В декабре 2022 года завод «Ювелит», входящий в состав Sokolov, разместил первый выпуск квартальных купонных облигаций на сумму 3 млрд рублей сроком на три года.
