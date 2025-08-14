Ричмонд
Ювелирный холдинг Sokolov сменил владельца

Бенефициар ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов завершил сделку по продаже компании российскому инвестору Антону Паку. О смене собственника пишет издание Коммерсант, ссылаясь на собственные источники.

Компания Sokolov была продана после двух лет переговоров.

«Сын основателя одной из крупнейших российских ювелирных сетей Sokolov Артем Соколов продал компанию частному инвестору Антону Паку», — говорится в материале Коммерсанта. Уточняется, что переговоры велись больше двух лет.

По данным издания, соглашение охватило все юридические структуры и товарные знаки, входящие в состав холдинга. В числе потенциальных новых владельцев актива, помимо Пака, рассматривались представители финансового и потребительского рынков, а также family-офисы и инвестиционные фонды. Соколов остановил свой выбор на инвесторе, обладающем репутацией надежного партнера, ориентированного на самостоятельное развитие приобретенных активов и выстраивание партнерских отношений с управленческой командой.

Артем Соколов унаследовал бизнес от своих родителей в 2014 году. По итогам 2024 года консолидированная выручка холдинга увеличилась на 41% по сравнению с предыдущим годом и составила 60,5 млрд рублей. Чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 36%, достигнув 6 млрд рублей. В декабре 2022 года завод «Ювелит», входящий в состав Sokolov, разместил первый выпуск квартальных купонных облигаций на сумму 3 млрд рублей сроком на три года.

Ранее стало известно, что впервые за последние 15 лет сеть ресторанов быстрого питания Burger King в России сменила генерального директора. На эту должность назначили Сергея Козлова, который сменил Дмитрия Медового. Эксперт по розничной торговле и потребительским рынкам Инна Гольфанд отмечает, что Козлов зарекомендовал себя в ресторанной индустрии как специалист в области антикризисного управления и операционного менеджмента.