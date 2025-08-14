Ювелирный холдинг Sokolov сменил владельца

Артем Соколов унаследовал бизнес от своих родителей в 2014 году. По итогам 2024 года консолидированная выручка холдинга увеличилась на 41% по сравнению с предыдущим годом и составила 60,5 млрд рублей. Чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 36%, достигнув 6 млрд рублей. В декабре 2022 года завод «Ювелит», входящий в состав Sokolov, разместил первый выпуск квартальных купонных облигаций на сумму 3 млрд рублей сроком на три года.