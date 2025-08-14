Ричмонд
Красноярские молодые мамы могут получить 100 тысяч рублей — как оформить выплату

В Красноярском крае продолжает действовать региональная программа поддержки молодых семей.

Женщины, родившие или усыновившие первого ребенка в возрасте до 23 лет включительно, имеют право на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Согласно данным краевых властей, с начала 2025 года такую финансовую помощь уже получили около 800 молодых мам.

Средства можно направить на различные цели:

улучшение жилищных условий;

образование матери или ребенка;

приобретение автомобиля;

ремонт жилья (включая замену печи или электропроводки);

покупку технических средств реабилитации;

ежегодные выплаты по 12 тысяч рублей.

Оформить пособие можно несколькими способами:

В отделениях социальной защиты;

Через многофункциональные центры (МФЦ);

На краевом портале государственных услуг.

Эта мера поддержки была введена по инициативе губернатора края как дополнение к федеральному материнскому капиталу. Особенностью программы является ее целевая направленность — молодые семьи могут самостоятельно выбрать, на какие именно нужды направить полученные средства.

«Такая поддержка особенно важна для молодых родителей, которые только начинают свой путь в воспитании детей», — отмечают в краевом министерстве социальной политики.

Напомним, что для получения выплаты необходимо обратиться с заявлением и пакетом документов, подтверждающих право на пособие. Подробную информацию можно получить в органах социальной защиты населения по месту жительства.