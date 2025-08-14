Красноярские молодые мамы могут получить 100 тысяч рублей — как оформить выплату

В Красноярском крае продолжает действовать региональная программа поддержки молодых семей.
Женщины, родившие или усыновившие первого ребенка в возрасте до 23 лет включительно, имеют право на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.
Согласно данным краевых властей, с начала 2025 года такую финансовую помощь уже получили около 800 молодых мам.
Средства можно направить на различные цели:
улучшение жилищных условий;
образование матери или ребенка;
приобретение автомобиля;
ремонт жилья (включая замену печи или электропроводки);
покупку технических средств реабилитации;
ежегодные выплаты по 12 тысяч рублей.
Оформить пособие можно несколькими способами:
В отделениях социальной защиты;
Через многофункциональные центры (МФЦ);
На краевом портале государственных услуг.
Эта мера поддержки была введена по инициативе губернатора края как дополнение к федеральному материнскому капиталу. Особенностью программы является ее целевая направленность — молодые семьи могут самостоятельно выбрать, на какие именно нужды направить полученные средства.
«Такая поддержка особенно важна для молодых родителей, которые только начинают свой путь в воспитании детей», — отмечают в краевом министерстве социальной политики.
Напомним, что для получения выплаты необходимо обратиться с заявлением и пакетом документов, подтверждающих право на пособие. Подробную информацию можно получить в органах социальной защиты населения по месту жительства.