Стало известно, на какую сумму выросла социальная пенсия в РФ

Средний размер социальной пенсии в России перешагнул порог в 15,5 тысячи рублей по данным на 1 июля текущего года.

Средний размер социальной пенсии в России перешагнул порог в 15,5 тысячи рублей по данным на 1 июля текущего года. Об этом свидетельствует информация системы Социального фонда, имеющаяся в распоряжении РИА «Новости».

Согласно предоставленным сведениям, средняя величина социальной пенсии достигла 15 534 рублей к указанной дате. В общей сложности, с начала января текущего года данный показатель увеличился свыше чем на две тысячи рублей.

При этом размер выплат этого вида пенсионного обеспечения для граждан, не занятых трудовой деятельностью, уже составляет 15 856 рублей.

Отметим, что для работающих получателей социальной пенсии ежемесячно назначается выплата в размере 11 659 рублей.

