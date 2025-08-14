Ричмонд
В Новосибирске суд обязал Толмачево изменить платный въезд для такси

Суд обязал компанию пересмотреть правила, чтобы обеспечить равные условия для всех таксопарков и защитить права потребителей.

Источник: Freepik

Арбитражный суд Новосибирской области признал законным предписание ФАС, выданное в отношении компании «НОВАПОРТ Трейдинг», которая управляет парковками в аэропорту Толмачево.

Причиной разбирательства стали действующие правила парковки: бесплатный заезд предоставлялся только при первом въезде, а за повторный даже в пределах двух часов взималась плата с первой минуты (100 рублей за 15 минут). Это привело к удорожанию такси-услуг для пассажиров при повторной подаче автомобиля.

Суд обязал компанию пересмотреть правила, чтобы обеспечить равные условия для всех таксопарков и защитить права потребителей.