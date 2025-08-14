Ушедший из РФ автогигант подал заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков

Hyundai объявила о своем уходе с российского рынка весной 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции на территории Украины. До этого момента компания являлась владельцем автомобильного завода в Санкт-Петербурге, где осуществлялась сборка моделей Solaris и Creta, а также автомобилей марки Kia (дочка Hyundai Motor) — Rio и Rio X-Line. В настоящее время данный производственный комплекс перешел в собственность фирмы AGR, которая организовала выпуск автомобилей под маркой Solaris. Несмотря на то что эти машины официально считаются российскими, их производство по-прежнему осуществляется с использованием бывших мощностей Hyundai.