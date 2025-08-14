Ричмонд
Рынок недвижимости Узбекистана показал лучший результат с августа 2023 года

По результатам июля 2025 года объем продаж на рынке жилой недвижимости Узбекистана вырос на 25% к предыдущему месяцу и достиг 26 тыс., следует из отчета Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) (есть в распоряжении Kursiv Uzbekistan).

Рассказываем подробнее:

  • Количество сделок
  • Средняя стоимость жилья
  • Арендные ставки в Ташкенте.

Активность на рынке недвижимости

Количество сделок продемонстрировало один из лучших месячных приростов и достигло максимальных значений с августа 2023 года.

Рост активности на рынке жилой недвижимости наблюдается во всех регионах республики. Лучший результат за июль 2025 года показала Сурхандарья, где число новых договоров купли-продажи выросло на 41% за месяц. На втором и третьем месте расположились Сырдарья и Кашкадарья с ростом на 35,3% и 33,7% соответственно.

Активность на столичном рынке жилья прибавила 24,6% по итогам июля.

Средние цены на жилье

Средняя стоимость квадрата на вторичном рынке республики увеличилась 1,7% за месяц. Год к году рост составил 3,3%. За последние 12 месяц опережающими темпами дорожало вторичное жилье в Джизакской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях.

Вторичка в Ташкенте подорожала на 0,8% за месяц. Однако средняя цена квадрата в столице пока остается на 3,2% ниже, чем в июле прошлого года. Новостройки подешевели на 0,9% год к году.

Наиболее значительно цены на вторичку снизились в Мирзо-Улугбекском, Яшнабадском и Юнусабадском районах. Новостройки сильнее подешевели в Учтепе, Юнусабаде и Шайхантахуре.

Арендные ставки в Ташкенте

Средняя ставка аренды жилья в столице осталась на уровне $8 за квадрат. Дороже всего снимать квартиры в Мирабаде, Шайхантахуре и Яккасарае.

Средняя стоимость аренды в Ташкенте снизилась на 2,8% год к году. Наибольшее падение ставок ЦЭИР зафиксировал в Учтепинском, Яшнабадском и Мирзо-Улугбекском районах.