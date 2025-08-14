«Газета.Ru» назвала пять плюсов и минусов автомобиля Jetta VS5

— на небольшой скорости они готовы отработать на пробой на той кочке, которую на другой машине проезжаешь не замечая. В принципе, если ваш маршрут не пролегает по грунтовкам или дорогам с ямками, то это не проблема. В городе руль острый и точный, с возрастанием скорости на загородной трассе «нулевая» зона начинает едва заметно плавать. Это не критично. Шумоизоляция неплохая, хотя после 100 км/ч набегающий ветер уже приглушает слова заднего пассажира, да, и к радио невольно тянется рука прибавить звук.