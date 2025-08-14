В Челябинской области за год подешевели все форматы готового жилья, кроме студий

Однокомнатные квартиры подешевели умереннее: минус 0,9% за год, до 91 тыс. рублей за квадратный метр при медианной полной стоимости 3,1 млн рублей (-0,8%). Квартиры с четырьмя и более комнатами стали единственным сегментом, где цена «квадрата» выросла — на 2,3% за год, до 78 тыс. рублей, однако средняя полная стоимость снизилась на 10,2%, до 6,5 млн рублей, что говорит о сокращении средней площади продаваемых объектов.