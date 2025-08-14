В Челябинской области за год подешевели все форматы готового жилья, кроме студий

Об этом говорится в материале сервиса «Яндекс Недвижимость» и «НДВ Супермаркет Недвижимости».
Лидерами по росту цен стали студии: медианная стоимость квадратного метра в этом формате увеличилась на 7,5% за год и достигла 116 тыс. рублей. Средняя полная стоимость составила 3,1 млн рублей (+4,7%).
«Опережающий рост цены метра в сравнении с полной ценой говорит о том, что год назад в продаже были студии большей площади», — комментируют эксперты.
Наибольшее снижение цен зафиксировано в сегментах двух- и трехкомнатных квартир: минус 3,5% за год, до 79 тыс. и 76 тыс. рублей за квадратный метр соответственно. Медианная полная стоимость двухкомнатных составила 3,8 млн рублей (-4,6%), трехкомнатных — 4,9 млн рублей (-6,4%).
Однокомнатные квартиры подешевели умереннее: минус 0,9% за год, до 91 тыс. рублей за квадратный метр при медианной полной стоимости 3,1 млн рублей (-0,8%). Квартиры с четырьмя и более комнатами стали единственным сегментом, где цена «квадрата» выросла — на 2,3% за год, до 78 тыс. рублей, однако средняя полная стоимость снизилась на 10,2%, до 6,5 млн рублей, что говорит о сокращении средней площади продаваемых объектов.
По данным «НДВ Супермаркет Недвижимости», за год в Челябинской области 69,5% сделок пришлось на однокомнатные квартиры, 24% — на двухкомнатные и 6,5% — на трехкомнатные.
«В большинстве крупных регионов России однокомнатные квартиры остаются самым востребованным форматом на вторичном рынке. Однако в ряде локаций покупатели чаще выбирают двухкомнатные квартиры. Часто это связано с тем, что в пересчете на квадратный метр именно “двушки” оказываются самым доступным форматом. Для регионов, где доля спроса на этот сегмент выше, этот фактор, очевидно, становится одним из ключевых при выборе объекта», — комментирует коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.