Битва за урожай: аграрии Беларуси взяли планку в 6 млн тонн собранного зерна

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Белорусские аграрии продолжают вносить свой вклад в общий каравай страны, на сегодняшний день ими уже намолочено более 6 миллионов тонн зерна, сообщили в Минсельхозпроде в четверг.
«По оперативным данным на 14 августа с полей страны намолочено 6 миллионов 179 тысяч тонн зерна вместе с рапсом», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Таким образом, всего за четыре дня, с 10 августа, сельхозорганизациям удалось убрать с полей 1 миллион 1170 тысяч тонн зерна.
Первое место по намолоту удерживает Брестская область — там намолочено 1498 тысяч тонн зерна, на втором — Минская область с 1432 тысячами тонн, на третьем — Гродненская, где собрано 1264 тысячи тонн зерна.
Могилевские аграрии намолотили 738, гомельские — 732, а витебские — 515 тысяч тонн зерна, рассказали в министерстве.
«Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 63% площадей, что составляет 1 миллион 273 тысячи гектаров», — уточнили в ведомстве.
Средняя урожайность зерна в этом году выше прошлогодней на 8 ц/га, отметили там.
Также в Минсельхозпроде сообщили, что аграриями страны уже посеяно озимого рапса на площади 103 тыс. га, это 23% от запланированного.
Госзаказ
В министерстве сообщили и о том, сколько зерна и рапса уже поставлено в счет государственного заказа.
По его данным, на сегодняшний день продовольственного зерна поставлено 293 тысячи тонн, или 42% от плана, а маслосемян рапса — 93 тысячи тонн (98%).
Лен, корма и сено
По информации Минсельхозпрода, на 14 августа в стране вытереблено льна на 32 тыс. га, или на 67% площадей по плану.
Скошено трав второго укоса — на 926 тыс. га (87%). Заготовлено сена — 336 тыс. тонн (47% плана), сенажа — 11 млн 660 тыс. тонн (84%), в том числе в полимерной упаковке — 376 тыс. тонн.
Травяных кормов заготовлено 3 млн 544 тыс. тонн, или 35% от запланированного, заключили в ведомстве.