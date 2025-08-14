Нацбанк: продолжается девалютизация экономики Беларуси

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Прирост широкой денежной массы замедлился, сообщает Нацбанк Беларуси.
В годовом выражении в июле нынешнего года показатель был 15,9%, тогда как годом ранее он составлял 21,3%. В том числе на этот раз средняя рублевая денежная масса выросла на 26,2%, а в июле 2024-го в годовом исчислении было 29,4%.
«Продолжаются процессы девалютизации экономики. Доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе в июле текущего года составила 63,3% против 58,2% годом ранее», — также отметили в Нацбанке.
В целом сумма наличных денег в обороте (агрегат М0) на июль составила более 13,5 млрд в рублях. Годом ранее было чуть менее 11 млрд.
Ранее председатель правления Нацбанка Роман Головченко отмечал рост уровня доверия к белорусскому рублю как со стороны граждан, так и организаций.