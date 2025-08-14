Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк: продолжается девалютизация экономики Беларуси

Регулятор банковской сферы обратил внимание на увеличение доли нацвалюты в средней широкой денежной массе.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Прирост широкой денежной массы замедлился, сообщает Нацбанк Беларуси.

В годовом выражении в июле нынешнего года показатель был 15,9%, тогда как годом ранее он составлял 21,3%. В том числе на этот раз средняя рублевая денежная масса выросла на 26,2%, а в июле 2024-го в годовом исчислении было 29,4%.

«Продолжаются процессы девалютизации экономики. Доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе в июле текущего года составила 63,3% против 58,2% годом ранее», — также отметили в Нацбанке.

В целом сумма наличных денег в обороте (агрегат М0) на июль составила более 13,5 млрд в рублях. Годом ранее было чуть менее 11 млрд.

Ранее председатель правления Нацбанка Роман Головченко отмечал рост уровня доверия к белорусскому рублю как со стороны граждан, так и организаций.