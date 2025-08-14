Больше 160 молодых семей в Красноярском крае получат субсидию на жилье

Они получат социальные выплаты в рамках программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан».
Субсидию может получить семья, в которой возраст супругов или одного из них не превышает 35 лет. Семьи без детей, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут рассчитывать на выплату в 35% от расчётной стоимости жилья в том муниципалитете, где семья проживает. Семьи, имеющие одного и более ребёнка, могут получить выплату в 40% от стоимости жилья. Полученные средства можно потратить на покупку или строительство жилья, а также на первоначальный взнос или погашение основного долга по ипотечному кредиту.
«Мы с женой два года назад сыграли свадьбу, купили 3-комнатную квартиру в ипотеку и вступили в программу для молодых семей. В этом году получили выплату — около 300 тысяч, которую Минстрой перечислил в банк на погашение основного долга. Благодаря этому сократится общий срок выплат по ипотеке. Мы и этому рады, легче будет закрыть кредит. Больше бы таких программ!», — рассказал Александр Лукьянов из Абанского округа.
В этом году минимальная сумма выплаты составила 294 тыс. рублей, максимальная — 4,85 млн рублей. Первоочередное право на получение субсидий предоставляется многодетным семьям.
«Раньше снимали квартиру в аренду, теперь будем жить в своей просторной квартире. Я сложила выплату для молодых семей и материнский капитал, в итоге мне хватило денег, чтобы выплатить больше половины стоимости новой трёхкомнатной квартиры площадью 78 кв. метров. Это хорошая поддержка для нас», — поделилась мать троих детей из Зеленогорска Олеся Трошина.