Больше 160 молодых семей в Красноярском крае получат субсидию на жилье

Субсидию может получить семья, в которой возраст супругов или одного из них не превышает 35 лет. Семьи без детей, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут рассчитывать на выплату в 35% от расчётной стоимости жилья в том муниципалитете, где семья проживает. Семьи, имеющие одного и более ребёнка, могут получить выплату в 40% от стоимости жилья. Полученные средства можно потратить на покупку или строительство жилья, а также на первоначальный взнос или погашение основного долга по ипотечному кредиту.