Екатеринбург может подключиться к реновации пятиэтажек через три года

В Екатеринбурге масштабная реновация жилого фонда может начаться через три года, когда в уральской столице начнется массовое расселение пятиэтажных и девятиэтажных домов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
— Около 65% всего жилого фонда в Екатеринбурге сейчас не соответствует потребительским свойствам. Часть вообще непригодна для проживания. У нас много ветхого жилого фонда, его будет только больше с каждым годом, — заявил девелопер Владимир Городенкер в эфире «ОТВ-Екатеринбург».
Отметим, что сейчас в Екатеринбурге старые дома сносят для возведения новых по программе комплексного развития территорий. В городе запустили 16 подобных проектов, 11 из которых — под жилые кварталы.