Екатеринбург может подключиться к реновации пятиэтажек через три года

— Около 65% всего жилого фонда в Екатеринбурге сейчас не соответствует потребительским свойствам. Часть вообще непригодна для проживания. У нас много ветхого жилого фонда, его будет только больше с каждым годом, — заявил девелопер Владимир Городенкер в эфире «ОТВ-Екатеринбург».