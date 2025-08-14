Ричмонд
В Омске построят дом с красивой подсветкой на Левобережье

В новостройке будут преимущественно двухкомнатные квартиры.

Источник: Соцсети

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в четверг, 14 августа 2025 года, о скором строительстве на Левобережье, как называют Кировский административный округ города, нового дома. Судя по фото, опубликованном главой города, фасад дома украсит красивая подсветка.

«Выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома с автостоянкой по улице Крупской в Кировском округе Омска. Это 4-я очередь строительства квартала в границах улиц 3-я Островская, Шаронова, Крупской, 1-я Рыбачья», — рассказал Сергей Шелест.

Примечательно, что больше всего в новостройке будет двушек, а не однокомнатных квартир, как обычно. Всего в доме будет 233 квартиры: 38 студий, 81 однокомнатная, 85 двухкомнатных, 29 трехкомнатных.

Застройщиком дома является ООО «Брусника».