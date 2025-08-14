Депутат Безденежных: Хабаровский судостроительный завод хотят ликвидировать

Хабаровский судостроительный завод, одно из ключевых промышленных предприятий Дальнего Востока, могут ликвидировать. Об этом сообщил в своём Telegram-канале депутат Законодательной думы края Сергей Безденежных.
По словам парламентария, закрытие предприятия приведёт к потере рабочих мест для сотен специалистов и ощутимо ударит по экономике региона. Его сопартиец, депутат Госдумы РФ Федот Тумусов, сообщил, что направил запрос вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой принять меры для сохранения завода и обеспечения его заказами.
Как подчеркнул Безденежных, прекращение работы предприятия недопустимо.
«Ломать — не строить. Завод нужно не закрывать, а развивать. Особенно в условиях, когда страна заявляет о необходимости укрепления промышленного суверенитета», — заявил он.