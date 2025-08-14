Депутат Безденежных: Хабаровский судостроительный завод хотят ликвидировать

По словам парламентария, закрытие предприятия приведёт к потере рабочих мест для сотен специалистов и ощутимо ударит по экономике региона. Его сопартиец, депутат Госдумы РФ Федот Тумусов, сообщил, что направил запрос вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой принять меры для сохранения завода и обеспечения его заказами.