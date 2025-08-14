В Новосибирской области резко упали цены на картофель и другие овощи

В то же время цены на фрукты выросли: апельсины подорожали на 11,8%, лимоны — на 2,8%, яблоки — на 2,4%. В молочной группе стоимость питьевого молока увеличилась на 2,5−3%, а творожные сырки с шоколадом стали дешевле.