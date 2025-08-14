Ричмонд
В Новосибирской области резко упали цены на картофель и другие овощи

В июле 2025 года в Новосибирске значительно снизились цены на ряд овощей, включая картофель, огурцы и свёклу.

По данным Новосибирскстата, в июле 2025 года подешевели некоторые виды плодоовощной продукции: огурцы свежие — на 29,2%, свёкла столовая — на 18,4%, картофель — на 15,4%, помидоры свежие — на 14,6%, виноград — на 13,9%, белокочанная капуста — на 10,8%.

В то же время цены на фрукты выросли: апельсины подорожали на 11,8%, лимоны — на 2,8%, яблоки — на 2,4%. В молочной группе стоимость питьевого молока увеличилась на 2,5−3%, а творожные сырки с шоколадом стали дешевле.

Среди мясной продукции заметны рост цен на пельмени, манты и равиоли (+3,1%), а также на колбасы и мясные консервы. При этом мясо индейки подешевело.

Эти изменения отражают динамику потребительского рынка региона и сезонные колебания цен на продукты питания.