Современный и вооруженный. На «Северной верфи» в Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Амелько»

Это пятый корабль «Северной верфи» по проекту 22350. Четыре предыдущих — «Адмирал флота Советского Союза Горшков», «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Головко» — уже несут службу в составе ВМФ России, а «Адмирал флота Советского Союза Исаков», спущенный на воду в сентябре 2024-го, должен пополнить Тихоокеанский флот в 2027 году. В процессе строительства находятся еще три — «Адмирал Чичагов», «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».