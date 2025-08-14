Ричмонд
Современный и вооруженный. На «Северной верфи» в Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Амелько»

На петербургском судостроительном заводе «Северная верфь» спустили на воду фрегат «Адмирал Амелько». Об этом сообщает 14 августа корреспондент «Фонтанки».

Источник: Фонтанка.ру

Торжественную церемонию посетили губернатор Петербурга Александр Беглов, помощник президента РФ Николай Патрушев, главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев и гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков.

Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного, напомнил, что недавно, 9 августа, в Петербурге впервые отмечался день окончания Ленинградской битвы как День воинской славы России. Военнослужащий Николай Николаевич Амелько, имя которого носит фрегат, в период блокады Ленинграда обеспечивал проводку конвоев в Финском заливе. В день спуска на воду судна в музее истории завода открыли также экспозицию, посвященную адмиралу Амелько, добавил губернатор.

«Адмирал Амелько» — головной модернизированный, современный фрегат, созданный по проекту 22350. Судно имеет большое водоизмещение и внушительное ударное вооружение на борту. Участие в его закладке 23 апреля 2019 года принимал президент России Владимир Путин.

Это пятый корабль «Северной верфи» по проекту 22350. Четыре предыдущих — «Адмирал флота Советского Союза Горшков», «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Головко» — уже несут службу в составе ВМФ России, а «Адмирал флота Советского Союза Исаков», спущенный на воду в сентябре 2024-го, должен пополнить Тихоокеанский флот в 2027 году. В процессе строительства находятся еще три — «Адмирал Чичагов», «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

14 августа главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев сообщил, что в 2026 году планируется заложить еще два фрегата 22350.

Напомним, что ОСК направит на масштабную модернизацию «Северной верфи» не менее 300 млрд рублей.

