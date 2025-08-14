Кадровый голод в медицине: в Краснодарском крае всего 1 врач на 4 вакансии

В других регионах ситуация не лучше: Адыгея — 1,2 резюме на вакансию, Ростовская область — 1,3, Волгоградская область — 1,5, Ставропольский край — 2,2, Калмыкия — 2,3, Астраханская область — 3,0.
Самые высокие зарплаты предлагают в Калмыкии (90 тысяч рублей), Астраханской области (89,3 тысячи), Краснодарском крае (81,7 тысячи), Волгоградской области (80 тысяч) и Адыгее (80 тысяч). Однако в Калмыкии и Краснодарском крае врачи рассчитывают на зарплаты на 60 и 10 тысяч рублей выше предлагаемых. В Волгоградской области работодатели предлагают даже больше, чем хотят сами медики.
80% работодателей сталкиваются с трудностями при подборе медперсонала. Основные причины — неудовлетворенность условиями труда, нехватка кадров и выгорание, уточнили в пресс-службе hh.ru.