Кадровый голод в медицине: в Краснодарском крае всего 1 врач на 4 вакансии

Самые высокие зарплаты предлагают в Калмыкии (90 тысяч рублей), Астраханской области (89,3 тысячи), Краснодарском крае (81,7 тысячи), Волгоградской области (80 тысяч) и Адыгее (80 тысяч). Однако в Калмыкии и Краснодарском крае врачи рассчитывают на зарплаты на 60 и 10 тысяч рублей выше предлагаемых. В Волгоградской области работодатели предлагают даже больше, чем хотят сами медики.