Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадровый голод в медицине: в Краснодарском крае всего 1 врач на 4 вакансии

На юге России сейчас нет ни одного региона с достаточным количеством квалифицированных врачей. Особенно остро проблема стоит на Кубани, где на одну вакансию приходится всего 1,0 резюме, а спрос на врачей в 2025 году достигнет 6 тысяч.

В других регионах ситуация не лучше: Адыгея — 1,2 резюме на вакансию, Ростовская область — 1,3, Волгоградская область — 1,5, Ставропольский край — 2,2, Калмыкия — 2,3, Астраханская область — 3,0.

Самые высокие зарплаты предлагают в Калмыкии (90 тысяч рублей), Астраханской области (89,3 тысячи), Краснодарском крае (81,7 тысячи), Волгоградской области (80 тысяч) и Адыгее (80 тысяч). Однако в Калмыкии и Краснодарском крае врачи рассчитывают на зарплаты на 60 и 10 тысяч рублей выше предлагаемых. В Волгоградской области работодатели предлагают даже больше, чем хотят сами медики.

80% работодателей сталкиваются с трудностями при подборе медперсонала. Основные причины — неудовлетворенность условиями труда, нехватка кадров и выгорание, уточнили в пресс-службе hh.ru.