В Минэнерго сделали заявление по ситуации с бензином АИ-95 в Казахстане

«Сезонное увеличение спроса — штатная и прогнозируемая ситуация. Правительство держит ее под полным контролем, и я требую от всех участников рынка обеспечить бесперебойные поставки и исключить любые спекулятивные факторы. Никакого дефицита для наших граждан не будет, этот вопрос находится на особом контроле правительства», — заявил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.