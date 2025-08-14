Аксенов: на оборудование для больницы Семашко потратили 100 млн рублей

В Крыму на покупку для Республиканской клинической больницы имени Семашко потратили более 100 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.
По его словам, речь идет о комплексе для проведения электрофизиологических исследований и хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Глава Крыма отметил, что стоимость оборудования превышает 100 млн рублей. Руководитель региона пояснил, что эти средства выделили из республиканского бюджета.
«Теперь крымские врачи смогут проводить высокоточную диагностику различных видов аритмии», — отметил Аксенов.
По его словам, вмешательство, которое выполняется с помощью этого комплекса, относится к высокотехнологичным видам медицинской помощи. Такое оборудование также позволяет выполнять малоинвазивные операции на работающем сердце.
«Медики смогут проводить более сотни таких операций в год», — отметил глава Крыма.
По его словам, для работы на этом оборудовании крымские врачи проходят обучение. Аксенов подчеркнул, что сделаны первые операции.
«В дальнейшем планируется направление наших специалистов в Москву и Санкт-Петербург для освоения новых методов диагностики и лечения», — заключил глава Крыма.