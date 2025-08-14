Росстат: минимальная продуктовая корзина в Новосибирске подешевела, но с начала года выросла в цене

В июле 2025 года новосибирцу нужно 8 094 рубля, чтобы обеспечить себя минимальным набором продуктов на месяц.
Новосибирскстат опубликовал данные о стоимости минимальной продуктовой корзины в регионе. В июле 2025 года она составила 8 094,01 рубля на одного человека в месяц. В набор входят 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов, нормы потребления которых едины для всех регионов страны.
Стоимость рассчитывается на основе средних цен по области и утверждённых нормативов потребления. По сравнению с июнем цена корзины снизилась на 3,2%, однако с начала года выросла на 11,6%.
В структуре продуктового набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 25,4%. На фрукты и овощи приходится 21,7%, молочные продукты — 19,9%, мясо и мясопродукты — 17,4%, жиры — 5%, рыба — 4,8%. Чай, соль и специи занимают 2,3%, сахар и кондитерские изделия — 1,9%, яйца — 1,6%.
Ведомство отмечает, что данные отражают средние показатели по региону и не учитывают индивидуальные потребности и привычки жителей.