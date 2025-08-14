Росстат: минимальная продуктовая корзина в Новосибирске подешевела, но с начала года выросла в цене

Новосибирскстат опубликовал данные о стоимости минимальной продуктовой корзины в регионе. В июле 2025 года она составила 8 094,01 рубля на одного человека в месяц. В набор входят 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов, нормы потребления которых едины для всех регионов страны.