Лукашенко решил вопрос назначения трудовой пенсии за работу на Украине

Лукашенко подписал указ «О назначении пенсий отдельным категориям граждан за работу в Украине».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко решил вопрос назначения трудовой пенсии за работу на Украине. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

Соответствующий указ «О назначении пенсий отдельным категориям граждан за работу в Украине» Александр Лукашенко подписал 14 августа 2025 года. Названным документом были внесены изменения в указ № 420 «О лицах, прибывших в Республику Беларусь» от 30 августа 2014 года, которым был установлен порядок оказания помощи приехавшим из Украины и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В телеграм-канале пояснили: принятие нового указа связано с тем, что прекратилось действие межправительственного соглашения Беларуси и Украины, касающееся гарантий прав граждан в области пенсионного обеспечений от 14 декабря 1995 года. Данный указ был расторгнут украинской стороной, и, как следствие, силу утратили правовые основания для включения в стаж работы при назначении трудовой пенсии в Беларуси периодов работы на территории Украины с 1 января 1992 года до 1 июля 1998 года.

Реализация указа главы государства будет способствовать социальной защите прав граждан, которые постоянно проживают в Беларуси и имеют периоды работы в Украине. Вместе с тем расходы на выплату пенсий в связи с принятием указа будут обеспечены в пределах ежегодно планируемых средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.

Ранее мы писали, что в Беларуси пенсии с 1 сентября вырастут на 5%, средняя пенсия — 980 рублей.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко возложил допобязанности на своих помощников: «Не реже раза в месяц проводить личный прием граждан, изучать принятые меры с выездом на место».

Кроме того, популярный зеленый чай Tess попал под запрет продаж в Беларуси из-за плесени.

