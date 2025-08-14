Лукашенко решил вопрос назначения трудовой пенсии за работу на Украине

В телеграм-канале пояснили: принятие нового указа связано с тем, что прекратилось действие межправительственного соглашения Беларуси и Украины, касающееся гарантий прав граждан в области пенсионного обеспечений от 14 декабря 1995 года. Данный указ был расторгнут украинской стороной, и, как следствие, силу утратили правовые основания для включения в стаж работы при назначении трудовой пенсии в Беларуси периодов работы на территории Украины с 1 января 1992 года до 1 июля 1998 года.