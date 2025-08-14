Казахстан обогнал Россию по ВВП на душу населения

Этот показатель показывает, сколько в среднем товаров и услуг, выраженных в деньгах, приходится на одного человека в стране за год. ВВП на душу населения, в частности, определяет доступность и качество товаров и услуг для жителей, а также используется при оценке уровня жизни и влияет на восприятие страны инвесторами и международными организациями.