«Это и экономика, и безопасность». Русый о ценности хлеба как белорусского золота

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никакая глыба золота не заменит кусочек хлеба, заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Михаил Русый в программе «Марков. Ничего личного» в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
«Думаю, что у каждого человека благосостояние связано всегда с хлебом. Никакая глыба золота не заменит кусочек хлеба, т.е. не будет агропромышленного производства, не будет работы с землей, не будет в достатке продукции собственного производства — именно той, которую мы можем производить, а мы можем почти все. Именно через новейшие технологии мы можем решить все, потому что это своего рода локомотив движения экономики, — сказал Михаил Русый. — Деньги, просто закопанные в землю, — это дурак только делает, а деньги, вложенные в землю, в технологии, оборудование, в семена, племенное дело, — они окупаются в разы отдачей в виде валюты. Кроме того, это обеспечение собственного производства и продажа на мировые рынки той продукции, которую мы можем (производить. — Прим. БЕЛТА), что в нашей стране успешно делается».
Санкции стали для нас некоторым стимулом в развитии АПК. «Это дало возможность нашим умам, нашим людям, нашим технологам найти решение по любому вопросу. И мы (посмотрите, что касается агропромышленного комплекса) в принципе не испытываем никаких проблем по целому ряду направлений из-за правильно принятых управленческих решений, — отметил парламентарий. — Меньше удобрений продали на экспорт — мы больше вложили себе, мы получили продукцию, корма, зерно. Нам надо 1 млн т хлеба, чтобы обеспечить народ полностью под потребности с лихвой во всех видах: и питание, и кондитерку, и прочее. А остальное у нас уходит на корм скоту. Мы получаем мясо, молоко, яйцо. Примерно молока 40% (от объема собственного производства. — Прим. БЕЛТА) нам надо для внутреннего потребления, 60% идет на экспорт. Весь прирост, который сейчас идет, — это дополнительный экспорт. Это деньги. Это, с одной стороны, валюта, которая поступает к нам. А с другой — это участие нашей страны в продовольственной безопасности мира».
Свой хлеб — это суверенитет. «Это уже и экономика, и безопасность», — дополнил Михаил Русый. -0-
Скриншоты видео телеканала ОНТ.