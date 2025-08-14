«Это и экономика, и безопасность». Русый о ценности хлеба как белорусского золота

Санкции стали для нас некоторым стимулом в развитии АПК. «Это дало возможность нашим умам, нашим людям, нашим технологам найти решение по любому вопросу. И мы (посмотрите, что касается агропромышленного комплекса) в принципе не испытываем никаких проблем по целому ряду направлений из-за правильно принятых управленческих решений, — отметил парламентарий. — Меньше удобрений продали на экспорт — мы больше вложили себе, мы получили продукцию, корма, зерно. Нам надо 1 млн т хлеба, чтобы обеспечить народ полностью под потребности с лихвой во всех видах: и питание, и кондитерку, и прочее. А остальное у нас уходит на корм скоту. Мы получаем мясо, молоко, яйцо. Примерно молока 40% (от объема собственного производства. — Прим. БЕЛТА) нам надо для внутреннего потребления, 60% идет на экспорт. Весь прирост, который сейчас идет, — это дополнительный экспорт. Это деньги. Это, с одной стороны, валюта, которая поступает к нам. А с другой — это участие нашей страны в продовольственной безопасности мира».