Авиагородок на взлете

По словам гендиректора АН «Респект» Алексея Ананьева, жилье в Индустриальном районе сейчас пользуется повышенным спросом, а у жителей района наблюдается повышенная платежеспособность. Руководитель «Респекта» связывает это с наличием в территории промузла и действующих предприятий. Как только завершится реконструкция ул. Карпинского и по ней начнется полноценное движение транспорта, привлекательность Индустриального района вырастет еще больше. «Улица Карпинского становится очень важным центром притяжения для строительства жилья, и это правильно. Думаю, что участки вдоль ул. Карпинского будут активно застраиваться. Со временем вдоль этой улицы появится много современных домов с хорошей инфраструктурой. Существующие там промбазы и гаражи изжили себя и постепенно “покинут” эти места», — высказался господин Ананьев. Также он добавил, что в связи с массовым возведением жилья в этой локации району не хватает новой школы.