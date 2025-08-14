Делайте ваши ставки: нужно ли России таргетирование инфляции

Цель Банка России по инфляции составляет 4% в год. Методы, которыми регулятор стремится ее достичь, нередко вызывает критику, поскольку ограничение роста потребительских цен осуществляется за счет исторически рекордных процентных ставок. Напомним, что осенью 2024 года ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 21% годовых и перешел к ее снижению только с июня 2025-го. Критики курса российского ЦБ любят вспоминать, что в 2000-х инфляция была значительно выше, чем сегодняшние 9% в год, а экономический рост в стране составлял в среднем не менее 8%. Таким образом, рост цен власти сдерживать не старались, а экономика развивалась значительно быстрее, чем в последние несколько лет. Действительно, ключевая ставка (ранее ЦБ использовал ставку рефинансирования, не предполагавшую таргетирования инфляции) действует в России с 2013 года, когда пост главы ЦБ заняла Эльвира Набиуллина. Однако поскольку никакой целенаправленной денежно-кредитной политики в РФ до этого времени не проводилось, можно вспомнить, каковы для России оказались последствия экономического кризиса конца 2000-х. В 2009 году российский ВВП рухнул на максимальные с начала века 9%. Причиной этого стало отсутствие целенаправленного стимулирования экономического роста. Выход из кризиса был обеспечен исключительно за счет очень высоких цен на нефть и газ. Обрабатывающая промышленность и многие другие отрасли российской экономики находились в состоянии хронического недоинвестирования, поэтому неудивительно, что из-за глобальных потрясений (тогда безо всяких санкций и ограничительных мер) многие индустрии просто посыпались как карточный домик. Эта ситуация стала предупреждающим сигналом о том, что экономику нельзя полностью пускать на самотек: необходима господдержка, в том числе и за счет доступного кредитования.