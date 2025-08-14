«Нельзя купить там, значит, создадим свое». Какие возможности для Беларуси открыли санкции

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря государственным программам Беларусь шагнула вперед по целому ряду важных направлений. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Русый в программе «Марков. Ничего личного» в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
«Когда принимали закон о приватизации, прописали, что леса, воды, земли, племенное дело, весь генетический материал — это достояние народа, государственный ресурс. Очень многое сделано нашими руками. С поддержкой государственных программ шагнули вперед по целому ряду важных направлений. Очень хорошо работают проекты “Один район — один проект”. Солигорский район, думаю, уже в следующем году выйдет на проектную мощность производства яйца перепелки — 350 млн штук. Причем вкуснейших и крайне необходимых. Это наш экспортный потенциал. Мы нашли технологии, подходы. Мы решили проблему с мясом индейки — можем продавать на экспорт при полном обеспечении себя», — сказал Михаил Русый.
Санкции стали для нас определенным стимулом. «Сейчас мы благодаря санкциям начали продавать ягоду, перепелку, индейку. Плотно, мощно, сильно заняли место на рынке твердых сыров. В мире наблюдается дефицит сливочного масла, а у нас — новейшие технологии. Почему? Когда мы проводили модернизацию, глава государства поставил задачу — использовать все самое прогрессивное, лучшее в мире, — отметил парламентарий. — Пошла на реализацию наша техника, заработал ум наших инженеров. Нельзя купить там — значит, создадим свое. Может, на каком-то этапе оно будет чуть менее эффективно, но в совокупности по соотношению цена — качество мы в любом случае выигрываем. Это своего рода прогресс. Мне понравился такой подход главы государства: забудьте про санкции, их нет, думайте, включайте мозги. Нам бог дал землю, и мы должны работать».-0-
Скриншоты видео телеканала ОНТ.