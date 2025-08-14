Ричмонд
«Нельзя купить там, значит, создадим свое». Какие возможности для Беларуси открыли санкции

«Сейчас мы благодаря санкциям начали продавать ягоду, перепелку, индейку. Плотно, мощно, сильно заняли место на рынке твердых сыров», — отметил Михаил Русый.

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря государственным программам Беларусь шагнула вперед по целому ряду важных направлений. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Русый в программе «Марков. Ничего личного» в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

«Это и экономика, и безопасность». Русый о ценности хлеба как белорусского золота «Все по технологии». Русый рассказал, что белорусы противопоставили непогоде во время уборочной кампании Русый: Полесье может прокормить страну.

«Когда принимали закон о приватизации, прописали, что леса, воды, земли, племенное дело, весь генетический материал — это достояние народа, государственный ресурс. Очень многое сделано нашими руками. С поддержкой государственных программ шагнули вперед по целому ряду важных направлений. Очень хорошо работают проекты “Один район — один проект”. Солигорский район, думаю, уже в следующем году выйдет на проектную мощность производства яйца перепелки — 350 млн штук. Причем вкуснейших и крайне необходимых. Это наш экспортный потенциал. Мы нашли технологии, подходы. Мы решили проблему с мясом индейки — можем продавать на экспорт при полном обеспечении себя», — сказал Михаил Русый.

Санкции стали для нас определенным стимулом. «Сейчас мы благодаря санкциям начали продавать ягоду, перепелку, индейку. Плотно, мощно, сильно заняли место на рынке твердых сыров. В мире наблюдается дефицит сливочного масла, а у нас — новейшие технологии. Почему? Когда мы проводили модернизацию, глава государства поставил задачу — использовать все самое прогрессивное, лучшее в мире, — отметил парламентарий. — Пошла на реализацию наша техника, заработал ум наших инженеров. Нельзя купить там — значит, создадим свое. Может, на каком-то этапе оно будет чуть менее эффективно, но в совокупности по соотношению цена — качество мы в любом случае выигрываем. Это своего рода прогресс. Мне понравился такой подход главы государства: забудьте про санкции, их нет, думайте, включайте мозги. Нам бог дал землю, и мы должны работать».-0-

