«Нельзя купить там, значит, создадим свое». Какие возможности для Беларуси открыли санкции

Санкции стали для нас определенным стимулом. «Сейчас мы благодаря санкциям начали продавать ягоду, перепелку, индейку. Плотно, мощно, сильно заняли место на рынке твердых сыров. В мире наблюдается дефицит сливочного масла, а у нас — новейшие технологии. Почему? Когда мы проводили модернизацию, глава государства поставил задачу — использовать все самое прогрессивное, лучшее в мире, — отметил парламентарий. — Пошла на реализацию наша техника, заработал ум наших инженеров. Нельзя купить там — значит, создадим свое. Может, на каком-то этапе оно будет чуть менее эффективно, но в совокупности по соотношению цена — качество мы в любом случае выигрываем. Это своего рода прогресс. Мне понравился такой подход главы государства: забудьте про санкции, их нет, думайте, включайте мозги. Нам бог дал землю, и мы должны работать».-0-