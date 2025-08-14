Кабмин отказался от валютного контроля благодаря укреплению рубля

Правительство РФ полностью отменило требование к экспортерам по обязательной репатриации и продаже валютной выручки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Как пояснили в кабмине, это решение связано с укреплением рубля и стабильной ситуацией с валютной ликвидностью. Механизм обязательной продажи валюты был введен в октябре 2023 года для поддержания курса национальной денежной единицы.
Первоначально экспортеры должны были возвращать в Россию 80% выручки и продавать 50% поступившей валюты. Позже нормативы постепенно смягчались — до 60%, затем до 40% репатриации и 25% обязательной продажи. В мае 2024 года действие этих правил продлили до апреля 2026 года, но теперь их полностью отменили.
