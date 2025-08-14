Ричмонд
+31°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин отказался от валютного контроля благодаря укреплению рубля

Правительство РФ полностью отменило требование к экспортерам по обязательной репатриации и продаже валютной выручки.

Правительство РФ полностью отменило требование к экспортерам по обязательной репатриации и продаже валютной выручки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как пояснили в кабмине, это решение связано с укреплением рубля и стабильной ситуацией с валютной ликвидностью. Механизм обязательной продажи валюты был введен в октябре 2023 года для поддержания курса национальной денежной единицы.

Первоначально экспортеры должны были возвращать в Россию 80% выручки и продавать 50% поступившей валюты. Позже нормативы постепенно смягчались — до 60%, затем до 40% репатриации и 25% обязательной продажи. В мае 2024 года действие этих правил продлили до апреля 2026 года, но теперь их полностью отменили.

Читайте также: Мишустин и Касымалиев заявили о росте товарооборота России и Киргизии.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.