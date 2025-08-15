Нацбанк поднял курс доллара и снизил курс евро на 15 августа перед выходными

Национальный банк скорректировал курсы валют на 15 августа, пятницу. В частности, курс доллара и курс российского рубля стали выше, а курс евро стал легче в валютной корзине перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На пятницу, 15 августа, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9777 белорусского рубля, 1 евро — 3,4782 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7155 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными Нацбанком на четверг, 14 августа, курс доллара и курс российского рубля выросли, а курс евро уменьшился. Заметнее при этом перед выходными в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара увеличился на 0,0028 белрубля, курс евро снизился на 0,0112 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0010 белрубля.
Между тем в Беларуси пенсии с 1 сентября вырастут на 5%, средняя пенсия — 980 рублей.