Jaguar Land Rover отзывает 121,5 тысячи авто в США из-за дефектов подвески

Ранее Life.ru писал, что британская компания Jaguar Land Rover (JLR) временно приостановила поставки автомобилей в США на один месяц, чтобы изучить влияние новых импортных пошлин, введённых президентом США Дональдом Трампом. JLR пока не раскрыла, какие шаги предпримет в связи с пошлинами, но подчеркнула, что сокращение персонала не планируется.