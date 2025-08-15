Ричмонд
Jaguar Land Rover отзывает 121,5 тысячи авто в США из-за дефектов подвески

Jaguar Land Rover объявил об отзыве свыше 121 500 автомобилей в США из-за потенциально опасных дефектов подвески. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Федерального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Источник: Life.ru

Проблема касается алюминиевых шарниров передней подвески, которые могут треснуть и сломаться, что увеличивает риск дорожно-транспортного происшествия. Под отзывную кампанию попадают модели Range Rover и Range Rover Sport 2014−2017 годов выпуска.

Это уже не первая сервисная акция компании в текущем году — ранее производитель отозвал 20 999 автомобилей из-за неисправностей подушек безопасности. Индийский автоконцерн Tata Motors, владеющий брендом Jaguar Land Rover, пока не прокомментировал масштабы отзыва в других регионах.

Ранее Life.ru писал, что британская компания Jaguar Land Rover (JLR) временно приостановила поставки автомобилей в США на один месяц, чтобы изучить влияние новых импортных пошлин, введённых президентом США Дональдом Трампом. JLR пока не раскрыла, какие шаги предпримет в связи с пошлинами, но подчеркнула, что сокращение персонала не планируется.

