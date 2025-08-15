Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили упростить регистрацию автомобилей на газомоторном топливе: об инициативе

В Госдуме хотят упростить регистрацию газового оборудования для машин.

Источник: Комсомольская правда

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой упростить процедуру регистрации стандартных комплектов ГБО для автомобилей, монтируемых в аккредитованных центрах. Копия обращения оказалась у РИА Новости.

Миронов отметил, что газовое топливо представляет собой наиболее экономичную замену бензину, однако сложный процесс оформления транспортных средств с ГБО останавливает многих автовладельцев от его использования.

Политик пояснил, что монтаж ГБО приравнивается к изменению конструкции автомобиля, что влечет за собой необходимость получения специального разрешения, проведения экспертной оценки, внесения правок в техдокументацию и прохождения дополнительного технического осмотра.

Миронов также подчеркнул, что из-за таких сложностей многие водители предпочитают эксплуатировать автомобили с ГБО без официального оформления в ГИБДД.

Ранее в России предложили штрафовать автовладельцев за использование «иранской тонировки».