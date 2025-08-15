Россиянам рассказали факторы, от которых зависит курс рубля

Аналитик считает, что текущий курс рубля выглядит завышенным, а базовые экономические показатели указывают на необходимость его коррекции. По прогнозу Бабина, к декабрю национальная валюта постепенно ослабнет до уровня около 90 рублей за доллар под давлением фундаментальных факторов.