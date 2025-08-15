Россиянам рассказали факторы, от которых зависит курс рубля

Текущие колебания рубля в большей степени зависят от рыночного баланса валютных операций, чем от геополитической повестки. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин в беседе с агентством «Прайм».
Как отметил специалист, высокие ставки сокращают импорт, но вынуждают экспортеров продавать больше валюты, одновременно увеличивая рублевые затраты бизнеса. Это создает дисбаланс: слабый спрос при активном предложении, что и движет курсом.
«Фактор геополитики, особенно новости, связанные с предстоящей встречей президентов России и США, конечно, способны вызвать всплеск волатильности нашего валютного рынка. Однако вряд ли это приведет к формированию устойчивой направленной тенденции курса рубля», — пояснил Бабин.
Аналитик считает, что текущий курс рубля выглядит завышенным, а базовые экономические показатели указывают на необходимость его коррекции. По прогнозу Бабина, к декабрю национальная валюта постепенно ослабнет до уровня около 90 рублей за доллар под давлением фундаментальных факторов.
Накануне экономист Михаил Гордиенко рассказал, что доллар может вырасти до 100 рублей при вторичных санкциях.