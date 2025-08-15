Ричмонд
Надрыв не приговор: какие испорченные деньги вам обязаны поменять в банке

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с NEWS.ru пояснил правила обмена повреждённых банкнот.

Согласно указаниям Банка России, граждане имеют право заменить ветхие или надорванные купюры на новые в любом банковском учреждении.

Основные положения:

Все предприятия обязаны изымать из оборота повреждённые банкноты и сдавать их в банк;

Магазины, аптеки и другие организации не имеют права выдавать такие купюры в качестве сдачи;

Граждане могут бесплатно обменять непригодные деньги в банках на купюры того же номинала.

Критерии ветхости купюр:

Загрязнение, снижающее яркость изображения на 6% и более;

Наличие посторонних надписей (от двух знаков и больше);

Надрывы и повреждения, затрагивающие менее 45% площади банкноты.

«Купюры с незначительными дефектами торговые точки обязаны принимать. Однако при существенных повреждениях обмен возможен только в банке», — подчеркнул Хаминский.

Эксперт напомнил, что подробные требования к состоянию банкнот изложены в Положении Банка России о порядке ведения кассовых операций. При возникновении спорных ситуаций граждане могут обратиться за разъяснениями в финансовое учреждение или в Центробанк.