Надрыв не приговор: какие испорченные деньги вам обязаны поменять в банке

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с NEWS.ru пояснил правила обмена повреждённых банкнот.
Согласно указаниям Банка России, граждане имеют право заменить ветхие или надорванные купюры на новые в любом банковском учреждении.
Основные положения:
Все предприятия обязаны изымать из оборота повреждённые банкноты и сдавать их в банк;
Магазины, аптеки и другие организации не имеют права выдавать такие купюры в качестве сдачи;
Граждане могут бесплатно обменять непригодные деньги в банках на купюры того же номинала.
Критерии ветхости купюр:
Загрязнение, снижающее яркость изображения на 6% и более;
Наличие посторонних надписей (от двух знаков и больше);
Надрывы и повреждения, затрагивающие менее 45% площади банкноты.
«Купюры с незначительными дефектами торговые точки обязаны принимать. Однако при существенных повреждениях обмен возможен только в банке», — подчеркнул Хаминский.
Эксперт напомнил, что подробные требования к состоянию банкнот изложены в Положении Банка России о порядке ведения кассовых операций. При возникновении спорных ситуаций граждане могут обратиться за разъяснениями в финансовое учреждение или в Центробанк.