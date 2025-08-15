В Новосибирске 13 компаний официально перешли на неполную рабочую неделю

По данным на начало августа, в регионе 215 сотрудников работают в режиме неполного рабочего времени. Об этом пишет Infopro54.
Аналитики hh.ru отмечают, что в целом по России в 2024 году 80% компаний не планировали переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие 1−3 года.
По итогам июля в Новосибирской области на одну вакансию приходится в среднем 6 активных резюме, что находится в пределах нормы 4,0−7,9 резюме на вакансию.
Основатель новосибирской «Группы Мета» Владимир Мартыненков подчеркнул, что на строительном рынке региона ситуация индивидуальна и зависит от стратегии девелоперов.